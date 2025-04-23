УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:00

Суд обязал дроппера из Татарстана вернуть екатеринбуржцу более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Чистопольский городской суд Республики Татарстан взыскал в пользу обманутого жителя Екатеринбурга более 323 тыс. руб. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что екатеринбуржец после общения с телефонными мошенниками перевел деньги на продиктованный ему счет. Получателем оказался житель Татарстана, который передал свою банковскую карту иному лицу для вывода средств (то есть выступил в качестве дроппера). В отношении владельца счета было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины всей похищенной суммы, а также процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью удовлетворил исковые требования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2025 Суд обязал «дроппера» вернуть пенсионеру из Новоуральска почти 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Суд обязал «дроппера» из Перми вернуть пенсионеру из Новоуральска 690 тыс. руб., ...

26.03.2025 Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. рублей пенсионерке из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. руб. пенсионерке из Екатеринбурга, которая ...

19.03.2025 Суд по иску прокуратуры обязал вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 млн рублей, украденный мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. После вмешательства прокуратуры суд постановил вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 ...

30.09.2020 Житель Екатеринбурга передал лжесотрудникам банка более 3,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Житель Екатеринбурга перевел 3,3 млн руб. предполагаемым мошенникам, которые ...

29.09.2020 Программист из Екатеринбурга перевел лжесотрудникам банка 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. Сотрудник IT-компании в Екатеринбурге перевел 2,3 млн руб. предполагаемым мошенникам, ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (341)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18