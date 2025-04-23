Суд обязал дроппера из Татарстана вернуть екатеринбуржцу более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Суд обязал «дроппера» из Перми вернуть пенсионеру из Новоуральска 690 тыс. руб., ...26.03.2025 Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. рублей пенсионерке из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. руб. пенсионерке из Екатеринбурга, которая ...19.03.2025 Суд по иску прокуратуры обязал вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 млн рублей, украденный мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. После вмешательства прокуратуры суд постановил вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 ...30.09.2020 Житель Екатеринбурга передал лжесотрудникам банка более 3,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Житель Екатеринбурга перевел 3,3 млн руб. предполагаемым мошенникам, которые ...29.09.2020 Программист из Екатеринбурга перевел лжесотрудникам банка 2,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. Сотрудник IT-компании в Екатеринбурге перевел 2,3 млн руб. предполагаемым мошенникам, ...