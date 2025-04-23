Суд обязал дроппера из Татарстана вернуть екатеринбуржцу более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Чистопольский городской суд Республики Татарстан взыскал в пользу обманутого жителя Екатеринбурга более 323 тыс. руб. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Было установлено, что екатеринбуржец после общения с телефонными мошенниками перевел деньги на продиктованный ему счет. Получателем оказался житель Татарстана, который передал свою банковскую карту иному лицу для вывода средств (то есть выступил в качестве дроппера). В отношении владельца счета было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины всей похищенной суммы, а также процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью удовлетворил исковые требования.