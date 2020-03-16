УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:01

Свердловский Арбитраж вернул администрации Ревды 20 га земельного участка

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области постановил вернуть администрации городского округа Ревда 20 га земельного участка по иску прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уточняется, что в октябре 2007 году между муниципалитетом и ООО «Горкомхоз» был заключен договор аренды земельного участка площадью более 20,2 га для размещения твердых бытовых отходов на срок 49 лет.

В июне 2014 года между сторонами был заключен договор купли-продажи данного участка. Он был продан по цене ниже в 2,5 раза его выкупной цены.

Так как муниципалитет не проводил конкурсные процедуры при отчуждении указанного участка, а ООО «Горкомхоз» не обладал исключительным правом на его приобретение без торгов, прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным. Но арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска.

Однако после апелляционного представления прокуратуры семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал договор купли-продажи недействительным и возвратил муниципалитету право собственности на земельный участок.
