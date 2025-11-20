Суд присудил компенсацию свердловчанке, чей дом снесли без согласования

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Красноуральске по иску прокуратуры местной жительнице присуждена выкупная стоимость квартиры в снесенном аварийном доме на сумму в размере 672 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба облпрокруатуры.

Уточняется, что женщина была собственницей жилого помещения в аварийном доме, который был снесен органом местного самоуправления без проведения процедуры изъятия земельного участка и уплаты жильцам выкупной стоимости.

«Требование о сносе многоквартирного дома администрацией муниципального округа Красноуральск жильцам не направлено, соглашения с жильцами по вопросу определения выкупной стоимости не заключено. В связи с изложенным прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации муниципального округа Красноуральск к выплате заявительнице выкупной стоимости жилого помещения. Красноуральский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.