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Владимир Путин заявил о необходимости снизить ипотечную ставку ниже 8%

УрБК, Москва, 20.02.2019. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ последовательно снижать ставки по ипотеке сначала до 9% годовых, а затем до 8% и ниже. Об этом он сообщил сегодня в ходе послания Федеральному собранию.



«Правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе», — заявил президент.



Также Владимир Путин предложил пересмотреть ипотечные каникулы и поддержать граждан, потерявших доход.



«Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее», — сказал глава государства.

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