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На Урале в 2018 году выявили 264 «черных» кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В 2018 году на Урале было выявлено около 300 организаций, оказывающих услуги нелегально. Большая часть из них, 264 организации — «черные» кредиторы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления банка России.



По данным регулятора, организации предлагали населению кредиты или займы, при этом не состояли в реестре Банка России и не имели лицензии на такой вид деятельности. Свыше 60% нелегальных кредиторов маскировались под МФО, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» — часть организаций это делали, будучи исключёнными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Около 17% таких мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал, хотя на законной основе этим могут заниматься только банки и КПК. Порядка 8% нелегально оказывали услуги ломбардов.



Также в 2018 году на территории региона было выявлено 8 организаций с признаками финансовых пирамид. Чаще всего они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Среди «жертв» таких организаций были, как правило, представители из социально-незащищенных категорий населения (пенсионеры, инвалиды). Финансовые пирамиды активно рекламировали себя в местных печатных СМИ, гарантировали высокую доходность. Так, одна из компаний обещала каждому инвестору до 40% годовых.



Кроме того, в 2018 году в Уральском регионе были выявлены 2 нелегальных форекс-дилера. Организации были зарегистрированы за рубежом и незаконно занимались рекламой своих услуг через сайты, доступные гражданам Российской Федерации.



«В 2018 году акцент в работе по выявлению нелегальных участников финансового рынка сместился в регионы. Во всех главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском, были созданы специальные отделы. Мы тесно сотрудничаем с надзорными и правоохранительными органами. К настоящему времени в отношении 30% выявленных в прошлом году нелегальных субъектов уже возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования», — отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елена Дружинина.

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