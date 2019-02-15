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ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС
15 февраль 2019 (13:11)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ФСК ЕЭС устанавливает новые опоры на линии электропередачи, участвующие в выдаче мощности Белоярской АЭС.
«Работы по замене опор проводятся на болотистом участке ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная» после диагностического обследования энергообъекта. Реконструкция позволит повысить надежность выдачи мощности атомной электростанции в энергосистемы Свердловской и Челябинской областей», — сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
На линии устанавливаются двухсекционные опоры нового типа вместо дефектных опор. Использование данных опор значительно сократило стоимость выполнения работ и время на их замену, что является актуальным при работе в условиях болотистой местности и низких температурах.
Линия электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная» имеет протяженность 142 км. Энергообъект проходит по территории Свердловской и Челябинской областей и обеспечивает электроэнергией подстанцию 220 кВ «Мраморная».
«Работы по замене опор проводятся на болотистом участке ВЛ 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная» после диагностического обследования энергообъекта. Реконструкция позволит повысить надежность выдачи мощности атомной электростанции в энергосистемы Свердловской и Челябинской областей», — сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
На линии устанавливаются двухсекционные опоры нового типа вместо дефектных опор. Использование данных опор значительно сократило стоимость выполнения работ и время на их замену, что является актуальным при работе в условиях болотистой местности и низких температурах.
Линия электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная» имеет протяженность 142 км. Энергообъект проходит по территории Свердловской и Челябинской областей и обеспечивает электроэнергией подстанцию 220 кВ «Мраморная».
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