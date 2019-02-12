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ММК принял участие в форуме Oracle Modern Business Forum 2019 в Москве

УрБК, Магнитогорск, 12.02.2019. В Москве 7 февраля 2019 прошел деловой форум по стратегиям управления и бизнес-сервисам Oracle Modern Business Forum 2019, на котором Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил опыт использования электронной торговой площадки на базе модуля Oracle Sourcing.



Как сообщает Управление информации и общественных связей предприятия, с докладом на эту тему выступили ведущий экономист управления категорийных закупок ПАО «ММК» Евгений Трахтенгерц и ведущий специалист по направлению «Снабжение» ООО «ММК-ИНФОРМСЕРВИС» Андрей Суворков.



В ноябре 2007 года ММК ввел в промышленную эксплуатацию собственную электронную торговую площадку (ЭТП) на базе Oracle EBS, получившую в дальнейшем развитие. С 2010 года на площадке проводятся открытые торги (со свободным доступом контрагентов, не прошедших внутрикорпоративную проверку). В 2011 году была внедрена форма регистрации поставщиков. Постоянно росло количество поставщиков, участвовавших в торгах. Если в 2008 году их было всего 60, то с 2012 года это число превысило 5 тыс., а в 2017 году превысило отметку 7 тыс. поставщиков. Выросло и количество уникальных позиций на торгах: с 751 в 2008 году до 52,8 тыс. по итогам 2018 года.



Помимо формы регистрации поставщиков, на ЭТП реализованы и другие дополнительные функции, такие как личный кабинет с возможностью подписки на рассылку уведомлений об открытии торгов, уведомления о результатах участия в торгах, размещение информации об участии в торгах на корпоративном сайте ПАО «ММК».



ЭТП получает развитие в мобильном приложении «Поставщик ММК». Приложение существенно повысило удобство и скорость эффективного партнерства ММК с поставщиками. Оно позволяет авторизоваться через СМС, осуществлять мониторинг потребностей ПАО «ММК» в материально-технических ресурсах, своевременно узнавать о проводимых на комбинате торгах, оформить подписку на получение рассылки по интересующим категориям.



Использование ЭТП в Группе компаний ПАО «ММК» позволяет обеспечить высокую прозрачность и контроль со стороны материнской компании за счет использования единого реестра поставщиков и единого номенклатурного справочника, а также возможности использовать результатов проведенных торгов всеми организациями Группы компаний.



Среди преимуществ электронных торгов: снижение закупочных цен и накладных расходов, уменьшение времени на выбор поставщика, повышение обоснованности выбора поставщика, более высокий контроль над циклом закупки от заявки до поставки, снижение коррупционных рисков, ведение базы данных по поставщикам с историей сотрудничества.



Дальнейшее развитие ЭТП на ММК связано с миграцией на новейшую версию корпоративной информационной системы Oracle E-Business Suite R12, а также с применением технологии RPA — роботизации процесса проведения электронных торгов.



В фокусе Oracle Modern Business Forum 2019 находились кейсы заказчиков Oracle EBS, которые на практике проходят этапы цифровой трансформации и совершенствуют традиционные бизнес-процессы. Представители крупных российских и зарубежных компаний поделились опытом построения и работы электронной коммерции, новыми подходами к трансформации системы закупок в компании, стратегией реализации концепции «Индустрия 4.0» в промышленности.

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