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Moody’s ожидает снижения комиссий за эквайринг крупнейшими банками РФ

УрБК, Москва, 12.02.2019. Российские банки могут снизить комиссию за обработку карт на фоне тщательного контроля со стороны правительства, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.



«После замечаний г-на Путина и под пристальным вниманием регулирующих органов мы ожидаем, что ведущие российские банки сократят комиссионные за обработку карт либо в соглашении с центральным банком, либо под давлением ФАС. В настоящее время банки взимают комиссию в размере до 3% каждый раз, когда продавец использует свой терминал в точке продаж для обработки платежа по кредитной или дебетовой карте клиента, что в некоторых других странах составляет примерно 0,3%. Затем банк делит часть комиссии с поставщиком платежной системы и эмитентом карты (комиссия за обмен), если эмитентом не является сам банк», — указано в сообщении Moody’s.



По мнению агентства, снижение комиссий уменьшит доходы крупнейших банков на рынке карт: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Райфазенбанка.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

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