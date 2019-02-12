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Moody’s ожидает снижения комиссий за эквайринг крупнейшими банками РФ
12 февраль 2019 (09:49)
УрБК, Москва, 12.02.2019. Российские банки могут снизить комиссию за обработку карт на фоне тщательного контроля со стороны правительства, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.
«После замечаний г-на Путина и под пристальным вниманием регулирующих органов мы ожидаем, что ведущие российские банки сократят комиссионные за обработку карт либо в соглашении с центральным банком, либо под давлением ФАС. В настоящее время банки взимают комиссию в размере до 3% каждый раз, когда продавец использует свой терминал в точке продаж для обработки платежа по кредитной или дебетовой карте клиента, что в некоторых других странах составляет примерно 0,3%. Затем банк делит часть комиссии с поставщиком платежной системы и эмитентом карты (комиссия за обмен), если эмитентом не является сам банк», — указано в сообщении Moody’s.
По мнению агентства, снижение комиссий уменьшит доходы крупнейших банков на рынке карт: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Райфазенбанка.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.
«После замечаний г-на Путина и под пристальным вниманием регулирующих органов мы ожидаем, что ведущие российские банки сократят комиссионные за обработку карт либо в соглашении с центральным банком, либо под давлением ФАС. В настоящее время банки взимают комиссию в размере до 3% каждый раз, когда продавец использует свой терминал в точке продаж для обработки платежа по кредитной или дебетовой карте клиента, что в некоторых других странах составляет примерно 0,3%. Затем банк делит часть комиссии с поставщиком платежной системы и эмитентом карты (комиссия за обмен), если эмитентом не является сам банк», — указано в сообщении Moody’s.
По мнению агентства, снижение комиссий уменьшит доходы крупнейших банков на рынке карт: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Райфазенбанка.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.
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