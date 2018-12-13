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За 9 месяцев с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму 4,2 трлн рублей
13 декабрь 2018 (10:52)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. По состоянию на 1 октября 2018 года на территориях Уральского региона выдано более 37,2 млн банковских карт. Таким образом, сегодня на одного жителя Урала приходится в среднем около двух банковских карт, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ.
За 9 месяцев 2018 года с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму около 4,2 трлн руб. Наиболее активно в январе-сентябре банковские карты использовались в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО (514 млн операций на сумму более 1,12 трлн руб.), в Свердловской области (498 млн операций — на 930 млрд руб.), в Республике Башкортостан (356 млн операций — на 642 млрд руб.).
Количество операций по оплате товаров и услуг на Урале в пять раз превысило количество операций по снятию наличных. Например, жители Свердловской области на 1 октября расплатились картами 424 млн раз на сумму 333 млрд руб. По количеству платежей рост составил 25%.
«Безналичные платежи развиваются непрерывно. Этому способствует широкое распространение бесконтактных платежных технологий с использованием банковских карт и смартфонов, а также развитие электронных средств платежа», — отмечает начальник Управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России Светлана Азанова.
За 9 месяцев 2018 года с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму около 4,2 трлн руб. Наиболее активно в январе-сентябре банковские карты использовались в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО (514 млн операций на сумму более 1,12 трлн руб.), в Свердловской области (498 млн операций — на 930 млрд руб.), в Республике Башкортостан (356 млн операций — на 642 млрд руб.).
Количество операций по оплате товаров и услуг на Урале в пять раз превысило количество операций по снятию наличных. Например, жители Свердловской области на 1 октября расплатились картами 424 млн раз на сумму 333 млрд руб. По количеству платежей рост составил 25%.
«Безналичные платежи развиваются непрерывно. Этому способствует широкое распространение бесконтактных платежных технологий с использованием банковских карт и смартфонов, а также развитие электронных средств платежа», — отмечает начальник Управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России Светлана Азанова.
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