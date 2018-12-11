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Городская энергосервисная компания в Нижней Туре задолжала работникам 3,5 млн рублей заработной платы

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Городская энергосервисная компания». Установлено, что за сентябрь-октябрь 2018 года перед 105 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы — 3,5 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, генерального директора компании заслушали в надзорном ведомстве и внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства. В результате задолженность перед работниками по выплате зарплаты погашена в полном объеме.

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