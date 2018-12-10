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«Уральские авиалинии» снижают цену авиабилетов из Санкт-Петербурга в Калининград
10 декабрь 2018 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении тарифа на маршруте Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург. Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 31 января 2019 года. Стоимость билета по тарифу «Эконом» — от 5 тыс. 050 руб.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы выполняются ежедневно. Вылет рейса У6-391 из Санкт-Петербурга — в 12.55, прилет в Калининград — в 13.10, время в пути 1 час 45 минут. Вылет обратного рейса У6-392 из Калининграда — в 14.25, прилет в Санкт-Петербург — в 17.05, время в пути 1 час 40 минут.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Также снижены и субсидированные тарифы. Субсидии распространяются на все рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург и Калининград — Санкт-Петербург — Калининград. Воспользоваться льготными условиями могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Для них стоимость билета составит от 1 тыс. 500 руб. в одну сторону. От 1 тыс. 125 руб. в одну сторону — для детей до 12 лет.
Кроме того, срок действия субсидий продлен до 31 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы выполняются ежедневно. Вылет рейса У6-391 из Санкт-Петербурга — в 12.55, прилет в Калининград — в 13.10, время в пути 1 час 45 минут. Вылет обратного рейса У6-392 из Калининграда — в 14.25, прилет в Санкт-Петербург — в 17.05, время в пути 1 час 40 минут.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Также снижены и субсидированные тарифы. Субсидии распространяются на все рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург и Калининград — Санкт-Петербург — Калининград. Воспользоваться льготными условиями могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Для них стоимость билета составит от 1 тыс. 500 руб. в одну сторону. От 1 тыс. 125 руб. в одну сторону — для детей до 12 лет.
Кроме того, срок действия субсидий продлен до 31 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.
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