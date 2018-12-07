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В Свердловской области долг по зарплате перед работниками авторемонтного завода составил 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. По данным проверки в ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» перед 83 работниками образовалась задолженность на сумму свыше 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В целях восстановления прав работников на оплату труда прокуратура направила мировому судье судебного участка № 7 заявления о выдаче судебного приказа.



Кроме того, в отношении генерального директора и юридического лица были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».



В результате вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками организации погашена в полном объеме.

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