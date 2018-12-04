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Житель Екатеринбурга приговорен к 6 месяцам лишения свободы за фиктивную регистрацию 22 мигрантов
4 декабрь 2018 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. 4 декабря 2018 года вынесен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга Евгения Жукова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июля по август 2018 года Жуков поставил на учет 22 гражданина ближнего зарубежья по месту пребывания в жилом помещении. Он понимал, что кто-либо из них проживать по данному адресу не будет. За свои услуги он получил 4,2 тыс. руб.
Подсудимый признал свою вину. Мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга учел рецидив и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Жуков взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июля по август 2018 года Жуков поставил на учет 22 гражданина ближнего зарубежья по месту пребывания в жилом помещении. Он понимал, что кто-либо из них проживать по данному адресу не будет. За свои услуги он получил 4,2 тыс. руб.
Подсудимый признал свою вину. Мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга учел рецидив и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Жуков взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
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