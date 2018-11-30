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Кредитное давление
30 ноябрь 2018 (16:21)
Долговая нагрузка россиян может увеличиться до уровня 2014 года на фоне высоких темпов роста кредитования и в условиях инфляционных рисков, сообщается в регулярном обзоре финансовой стабильности Банка России. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не видит угрозы для финансовой стабильности экономики РФ в росте потребительского кредитования. То есть регулятор по-прежнему отказывается признавать проблему с растущими долгами у населения страны. Это неудивительно, ведь декларируемой целью Центробанка является в первую очередь сдерживание уровня цен. Соответственно, если встанет выбор между плановым показателем инфляции и растущей долговой нагрузкой граждан, Банк России выберет первое.
Согласно «Обзору финансовой стабильности Банка России за II и III кварталы 2018 года», в сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 20,7% на 1 октября 2018 года, в сегменте рублевого ипотечного кредитования — 25,6%.
«Ускоренный рост ссудной задолженности пока не приводил к росту долговой нагрузки населения, так как компенсировался снижением уровня процентных ставок в экономике. Качество новых поколений необеспеченных потребительских кредитов в 2017 году оставалось выше уровня кредитов, выданных в 2016 году. Однако в условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов», — говорится в отчете.
Ранее в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ отмечал, что в период с 2019 по 2021 год долговая нагрузка россиян может приблизиться к уровню кризисного 2014 года. За этот период соотношение расходов на обслуживание кредитов к доходам населения составит 5,3% ВВП.
При этом, выступая перед журналистами на форуме «Россия зовет!», глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что не видит угрозы финансовой стабильности экономики России в существенном росте потребкредитования.
«Рисков для финансовой стабильности с точки зрения потребкредитования и его роста не видим, потому что высокие темпы роста потребкредитования были связаны с восстановлением после спада. В целом доля покупок потребительских товаров в кредит пока не очень высокая», — сказала Э. Набиуллина.
Она отметила, что регулятор уже предпринял ряд мер по охлаждению данного сегмента, которые, по оценке ЦБ, являются достаточными в текущих условиях.
«Но мы будем отслеживать ситуацию и принимать решения по мере возникновения новых обстоятельств. Для нас важно, как происходит смена сберегательной модели на потребительскую. Мы сейчас видим, что склонность к потреблению растет. Мы считаем абсолютно естественными и нормальными темпы восстановления потребительской способности. Экономика постепенно растет, восстанавливается», — сказала Э. Набиуллина.
Таким образом, аналитики Банка России видят некоторую опасность в растущих масштабах кредитования физлиц, но регулятор, в лице своего руководителя — Эльвиры Набиуллиной, не считает данный риск серьезным.
По мнению генерального директора консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, закредитованность населения — не самая большая проблема для Центробанка, поскольку его больше интересуют устойчивость денежно-кредитной системы, валютный курс и экономический рост.
«Но они, конечно, понимают, что потребительские кредиты растут, и происходит это в условиях, когда доходы населения падают. Когда наступит время их отдавать, доходов у людей может не хватить, и возникнет просрочка. Действительно, сегодня она маленькая, поскольку просроченная задолженность по старым кредитам скрадывается новыми выданными кредитами. Критичным этот вопрос станет года через два», — заметил Виталий Калугин.
Тем не менее, как уже писал УрБК, перенасыщенность кредитами у граждан России растет и может быть проявлена по другим признакам. Ими могут быть, в частности, увеличение займов МФО и рост просрочки по ним, рекордные показатели по объему выпущенных кредитных карт, распространение «черных кредиторов».
«Необеспеченные кредиты — это в массе своей карточные продукты. И в последние годы рост был именно этой категории. Я не вижу в росте таких кредитов особенно риска для Банка России. Но увеличение их числа говорит о том, что население живет бедно, и его доходы не растут», — считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.
Не стоит забывать, что ЦБ РФ, анализируя ситуацию, имеет дело с усредненными значениями кредитных ставок банков. Хотя очевидно, что в массе своей население по-прежнему берет потребительские займы не по 12-15% годовых, а по 40-50%. Банки давно научились прятать завышенную ставку в усложнённых условиях кредитного договора. И клиенты получают эффективную ставку, заявленную в рекламе (и согласованную в ЦБ РФ), только в случае неукоснительного соблюдения требований банка. Как правило, у них это не получается.
Та же ситуация с анализом регулятора просроченной задолженности. Банк России настаивает на том, что от года к году, начиная с 2016, растет качество кредитов. Так, доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на 1 октября снизилась на 3,5 процентного пункта, до 10,4%, по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.
Часть правды в этом есть, но не стоит забывать, что инструмент рефинансирования, очищающий просроченную задолженность в банке, помогает кредитной организации соблюдать обязательные нормативы. Поэтому за «рост качества портфелей» во многом отвечают манипуляции отчетностью банкиров, стремящихся сохранить бизнес.
Ориентируясь на свои приоритеты и оценивая ситуацию на банковском рынке страны через призму отчётности банков, регулятор может способствовать дальнейшему погружению россиян в долговую яму.
Глава Центробанка, обсуждая предстоящее в декабре заседание совета директоров ЦБ РФ, сказала, что главным ориентиром при принятии решения будут внешние обстоятельства и проинфляционные ожидания. Соответственно, ставка или не изменится, или повысится.
Если следовать логике аналитиков, составлявших «Обзор финансовой стабильности», рост ставок вызовет повышение долговой нагрузки к критическому уровню 2014 года. Ситуация в сентябре 2018 года показала, что вслед за повышением ключевой ставки банки начали увеличивать ставки по кредитам. Это означает, что Банк России имеет возможность влиять на эту ситуацию, если захочет.
Учитывая, что борьба с инфляцией является ключевым приоритетом для регулятора, аналитики предполагают, что потенциальная закредитованность населения не будет влиять на принятие решения по повышению ставки. Соответственно, если к 14 декабря внешний фон для РФ сдвинется в сторону негатива, и Банк России снова повысит ставку, то на граждан это может оказать мультиплицирующее воздействие.
Согласно «Обзору финансовой стабильности Банка России за II и III кварталы 2018 года», в сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 20,7% на 1 октября 2018 года, в сегменте рублевого ипотечного кредитования — 25,6%.
«Ускоренный рост ссудной задолженности пока не приводил к росту долговой нагрузки населения, так как компенсировался снижением уровня процентных ставок в экономике. Качество новых поколений необеспеченных потребительских кредитов в 2017 году оставалось выше уровня кредитов, выданных в 2016 году. Однако в условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов», — говорится в отчете.
Ранее в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ отмечал, что в период с 2019 по 2021 год долговая нагрузка россиян может приблизиться к уровню кризисного 2014 года. За этот период соотношение расходов на обслуживание кредитов к доходам населения составит 5,3% ВВП.
При этом, выступая перед журналистами на форуме «Россия зовет!», глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что не видит угрозы финансовой стабильности экономики России в существенном росте потребкредитования.
«Рисков для финансовой стабильности с точки зрения потребкредитования и его роста не видим, потому что высокие темпы роста потребкредитования были связаны с восстановлением после спада. В целом доля покупок потребительских товаров в кредит пока не очень высокая», — сказала Э. Набиуллина.
Она отметила, что регулятор уже предпринял ряд мер по охлаждению данного сегмента, которые, по оценке ЦБ, являются достаточными в текущих условиях.
«Но мы будем отслеживать ситуацию и принимать решения по мере возникновения новых обстоятельств. Для нас важно, как происходит смена сберегательной модели на потребительскую. Мы сейчас видим, что склонность к потреблению растет. Мы считаем абсолютно естественными и нормальными темпы восстановления потребительской способности. Экономика постепенно растет, восстанавливается», — сказала Э. Набиуллина.
Таким образом, аналитики Банка России видят некоторую опасность в растущих масштабах кредитования физлиц, но регулятор, в лице своего руководителя — Эльвиры Набиуллиной, не считает данный риск серьезным.
По мнению генерального директора консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, закредитованность населения — не самая большая проблема для Центробанка, поскольку его больше интересуют устойчивость денежно-кредитной системы, валютный курс и экономический рост.
«Но они, конечно, понимают, что потребительские кредиты растут, и происходит это в условиях, когда доходы населения падают. Когда наступит время их отдавать, доходов у людей может не хватить, и возникнет просрочка. Действительно, сегодня она маленькая, поскольку просроченная задолженность по старым кредитам скрадывается новыми выданными кредитами. Критичным этот вопрос станет года через два», — заметил Виталий Калугин.
Тем не менее, как уже писал УрБК, перенасыщенность кредитами у граждан России растет и может быть проявлена по другим признакам. Ими могут быть, в частности, увеличение займов МФО и рост просрочки по ним, рекордные показатели по объему выпущенных кредитных карт, распространение «черных кредиторов».
«Необеспеченные кредиты — это в массе своей карточные продукты. И в последние годы рост был именно этой категории. Я не вижу в росте таких кредитов особенно риска для Банка России. Но увеличение их числа говорит о том, что население живет бедно, и его доходы не растут», — считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.
Не стоит забывать, что ЦБ РФ, анализируя ситуацию, имеет дело с усредненными значениями кредитных ставок банков. Хотя очевидно, что в массе своей население по-прежнему берет потребительские займы не по 12-15% годовых, а по 40-50%. Банки давно научились прятать завышенную ставку в усложнённых условиях кредитного договора. И клиенты получают эффективную ставку, заявленную в рекламе (и согласованную в ЦБ РФ), только в случае неукоснительного соблюдения требований банка. Как правило, у них это не получается.
Та же ситуация с анализом регулятора просроченной задолженности. Банк России настаивает на том, что от года к году, начиная с 2016, растет качество кредитов. Так, доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на 1 октября снизилась на 3,5 процентного пункта, до 10,4%, по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.
Часть правды в этом есть, но не стоит забывать, что инструмент рефинансирования, очищающий просроченную задолженность в банке, помогает кредитной организации соблюдать обязательные нормативы. Поэтому за «рост качества портфелей» во многом отвечают манипуляции отчетностью банкиров, стремящихся сохранить бизнес.
Ориентируясь на свои приоритеты и оценивая ситуацию на банковском рынке страны через призму отчётности банков, регулятор может способствовать дальнейшему погружению россиян в долговую яму.
Глава Центробанка, обсуждая предстоящее в декабре заседание совета директоров ЦБ РФ, сказала, что главным ориентиром при принятии решения будут внешние обстоятельства и проинфляционные ожидания. Соответственно, ставка или не изменится, или повысится.
Если следовать логике аналитиков, составлявших «Обзор финансовой стабильности», рост ставок вызовет повышение долговой нагрузки к критическому уровню 2014 года. Ситуация в сентябре 2018 года показала, что вслед за повышением ключевой ставки банки начали увеличивать ставки по кредитам. Это означает, что Банк России имеет возможность влиять на эту ситуацию, если захочет.
Учитывая, что борьба с инфляцией является ключевым приоритетом для регулятора, аналитики предполагают, что потенциальная закредитованность населения не будет влиять на принятие решения по повышению ставки. Соответственно, если к 14 декабря внешний фон для РФ сдвинется в сторону негатива, и Банк России снова повысит ставку, то на граждан это может оказать мультиплицирующее воздействие.
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