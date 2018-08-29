Беззалоговые риски

Высокая долговая нагрузка, нарастающий спрос на кредиты у населения России в сочетании с потенциальным ухудшением финансового положения граждан могут стать катализатором банковского кризиса. Деятельность микрофинансовых организаций не ослабляет остроту ситуации, а скорее усиливает ее. Банк России, более сосредоточенный на удержании инфляции, борется с закредитованностью запретительными для банков мерами. Эксперты считают, что вероятен такой сценарий, при котором ряд банков, специализирующихся на беззалоговом кредитовании, будет испытывать проблемы.В настоящее время население в России приближается к порогу закредитованности. Несмотря на то, что уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне и даже снижается, у представителей самых бедных слоев населения она остается наиболее высокой среди всех категорий граждан.«Иными словами, им труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. Поэтому, несмотря на то, что темпы розничного кредитования фактически уже вернулись к «докризисному» уровню, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков», — отмечает генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.При этом спрос на кредиты только растет. По данным НБКИ, во II квартале 2018 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 196,8 тыс. руб. По сравнению со II кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 35,5% или на 51,6 тыс. руб. (во II квартале 2017 года — 145,2 тыс. руб.).Учитывая грядущее в 2019 году повышение НДС, индексацию стоимости услуг ЖКХ и возможное увеличение инфляции, многим людям с низкими доходами будет трудно выплачивать кредиты.По данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 38 тыс. 033 руб. в месяц, из которых 6 тыс. 085 руб. остаётся после расходов на потребление и обязательные платежи. По среднему кредиту (ставка 13% годовых, срок 5 лет, сумма 180 тыс. руб.) ежемесячно надо выплачивать 4 тыс. 096 руб. Даже эти цифры заставляют задуматься, а что будет, когда ежемесячные расходы россиян вырастут?Банк России, обеспокоенный таким ростом кредитования, тем более необеспеченного, уже предпринял меры, введя повышенные коэффициенты риска на все потребительские кредиты. С 1 сентября 2018 года кредиты, чья полная стоимость превышает 10% годовых, будут учитываться с дополнительными коэффициентами. Поскольку абсолютное большинство беззалоговых кредитов выдается по ставке выше 10%, банки будут стремиться сократить их количество.Данное нововведение вызывает определенное сомнение у экспертов рынка. Мера ЦБ РФ позволит сдержать процесс в будущем, но на действующие кредиты она не оказывает влияние. Кроме того, сокращение предложения от банков не уменьшит спроса населения, которое вынуждено будет занимать в МФО и КПК.«Руководствуясь благими намерениями снизить риски банков и заемщиков, авторы этой меры не учитывают тот факт, что при наличии потребности лучше удовлетворять спрос на регулируемом рынке. Избыточное закручивание гаек не дает того эффекта, которого хочется достичь в глобальном плане, а дает перетекание одного сегмента в другой. Фактически болезнь перекредитованности может усугубляться», — рассказал УрБК президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.«Банки будут либо меньше кредитовать, либо кредитовать по более высоким ставкам. Что приведет к еще большей закредитованности. Надо идти по пути стимулирования снижения процентных ставок. И способствовать возвратности кредитов не за счет того, что мы запрещаем кредитовать, а за счет того, что мы стимулируем банки кредитовать по более мягким ставкам, а заемщиков — выполнять свои обязательства более добросовестно. А так мы выталкиваем заемщиков, у которых есть спрос, в подворотню», — считает Гарегин Тосунян.По данным НБКИ, во II квартале 2018 года сумма выданных микрозаймов (займов «до зарплаты») составила 26,3 млрд руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (21,2 млрд руб.). При этом средний размер микрозайма снизился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,5 тыс. руб. (во 2 квартале 2017 года — 12,3 тыс. руб.).«Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти. Данная тенденция связана с их востребованностью у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков. При этом они очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском», — подчеркивает Александр Викулин.Рассуждая об МФО, надо понимать, что данные в НБКИ передают далеко не все микрофинансовые организации, и, более того, часть МФО и КПК работают вообще нелегально.Эксперты полагают, что на фоне закредитованности населения необходимо внимательно наблюдать за банками, у которых высокий уровень просроченной задолженности и в то же время большой объем необеспеченных кредитов. Из топ-15 российских банков по размеру активов к таким кредитным организациям, согласно отчетности, относятся «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Тинькофф Банк», «Ренессанс Кредит» и «Почта-Банк».Кроме того, «Почта-Банк» и «Тинькофф Банк» — в лидерах в том же топе по доле просроченных кредитов физлицам в общем объеме кредитов физлицам на конец июля.По мнению экспертов, у банков может быть вполне успешная модель бизнеса, которая позволяет контролировать большой объем просроченной задолженности, держать из-за этого существенные резервы и при этом получать хорошую прибыль.Но, с другой стороны, не стоит забывать о том, что подобные результаты получены на относительно стабильном рынке. И эта модель бизнеса может дать сбой в условиях существенного ухудшения финансового положения россиян, роста неплатежей по кредитам и потенциального санкционного давления.