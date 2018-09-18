В поисках финансового дна

Итоги августа 2018 года позволяют делать пессимистические прогнозы о финансовом состоянии россиян в следующем году. Девальвация рубля, увеличение закредитованности населения, ужесточение финансово-кредитной политики регулятора, снижение реальных доходов — вот неполный перечень факторов, которые вызовут существенное снижение уровня жизни граждан.За 8 месяцев 2018 года банки выдали населению кредитов на 13,89 трлн руб. Это на 14% больше, чем в прошлом году, без учета изменения валютного курса. В августе кредиты продолжили расти — на 2,4%, по данным очередного обзора Банка России.Вклады россиян в банках за это время выросли всего на 1,8% до 27,37 трлн руб. В августе они даже снизились на 0,6%.Август стал месяцем существенного снижения курса рубля, что не могло не отразиться на населении. Россияне забрали с банковских депозитов 100 млрд руб., вероятно, чтобы купить валюту, и 1,5 млрд долл. США, чтобы положить «под матрас». В сентябре, после слов главы ВТБ Андрея Костина о переводе валютных вкладов в рубли, возможно, отток валютных вкладов будет еще больше.По количеству выданных кредитных карт август-2018 стал рекордным. Жители России получили 1 млн новых кредитных карт, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Каждый квартал 2018 года превосходит предыдущий по этому показателю.«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт. Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.Но эксперты предостерегают: кредитки — самый психологически опасный вид кредитования. От их использования возникает ощущение бездонного кошелька, и эта эмоция вызывает привыкание. Стандартный потребительский кредит не может быть бесконечным. Ведь клиент получает определенную сумму, тратит и выплачивает задолженность. Увеличение доли кредитных карт — наглядный показатель того, что россияне тратят, не задумываясь. Кроме того, распространившаяся схема так называемых «карт рассрочки» полностью растренировывает финансовую сознательность клиента. Он привыкает к «бесплатности» кредитов и уже не сможет в будущем качественно обслуживать задолженность.Обращает на себя внимание тот факт, что во II квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб., и по данным НБКИ, он снижается. Это самый низкий квартальный показатель среднего лимита по кредитным картам с 2014 года. По сравнению со II кварталом 2017 года он снизился на 17,7% или на 9,8 тыс. руб.Это значит, что серьезно растущий сегмент кредитования увеличивается за счет мелких сумм. Другими словами, россияне с готовностью оформляют кредиты, чтобы расплачиваться за довольно небольшие ежедневные покупки.Дополнительным сигналом грядущего сваливания россиян в финансовую яму является такой неочевидный признак, как уменьшение качественных заемщиков в банках. Прямой показатель, на который принято опираться в обсуждении добропорядочности заемщиков — это уровень просроченной задолженности, и он сокращается. Например, по данным ЦБ РФ, доля необеспеченных потребительских ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней сократилась с 12,8% на 01.01.2018 до 11,0% на 01.08.2018.Но аналитики предлагают взглянуть на это с другой стороны. Банки, включая самого регулятора, много делают для того, чтобы отобрать для себя качественных заемщиков и выдавать кредиты именно им. Так, ЦБ РФ повысил для банков коэффициенты риска необеспеченного потребительского кредитования в зависимости от величины полной стоимости кредита.Расходы россиян растут, а доходы падают, как и уровень промышленного производства. По данным исследовательской компании «Ромир», средний чек россиянина упал на 0,2% в августе, составив 495 руб. По сравнению с августом 2017 года средний чек сократился на 4,4%. Рост промышленного производства в России в августе 2018 года замедлился до 2,7% в годовом выражении после скачка на 3,9% в июле, сообщает Росстат.Соответственно, качественных заемщиков становится все меньше, и они вытесняются в сторону нелегального кредитования.Эти заемщики пошли бы в МФО, но и там регулятор вводит серьезные ограничения на выдачу дорогих и коротких микрозаймов. А ведь по данным аналитической компании «БизнесДром», короткими «до зарплаты» займами пользуются 64% всех клиентов МФО или 4 млн человек.Следовательно, вся эта масса сдвигается в сторону «черного» финансового рынка, который растет. Банк России за январь-июнь 2018 года выявил 1 890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование («черных кредиторов»). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «черных кредиторов» увеличилось более чем в два раза. Регулятор объясняет прирост качественной работой по выявлению, но меньше их точно не становится. А судя по спросу — будет еще больше.Эксперты предполагают, что основной кризис неплатежей, дефолтов, банкротств, ухудшения качества кредитных историй и прочего ждет нас в начале 2019 года. К этому моменту отыграют все факторы, влияющие на реальную инфляцию и доходы граждан — повышение НДС, увеличение стоимости импортной продукции минимум на 10% из-за девальвации, ужесточение санкций.Банк России в ответ на угрозу инфляции будет ужесточать денежно-кредитную политику, что вызовет увеличение стоимости кредитов. Промышленность, вынужденная экономить, может начать сокращать персонал, еще сильнее ударив по заемщикам.По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе выхода из сложившейся ситуации нет. Каждому конкретному россиянину можно посоветовать, как уберечь себя от будущего личного дефолта, но всей стране в целом — невозможно. Реально глядя в будущее, необходимо готовиться к снижению уровня жизни. Соответственно, будет финансово грамотно не создавать долгов, делать легко извлекаемые запасы денежных средств, желательно в разных валютах, и расширять набор своих профессиональных навыков, чтобы в случае увольнения суметь сменить род деятельности.