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В Екатеринбурге директор строительной компании избежал ответственности, возместив ущерб на сумму более 94 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Екатеринбурге бизнесмен, привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, возместил причиненный ущерб на сумму более 94 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



В производстве следственного отдела ведомства по Железнодорожному району Екатеринбурга находилось уголовное дело в отношении жителя города, работающего директором крупной строительной фирмы. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере».



В ходе следствия установлено, что в 2013-2014 годах подозреваемый, возглавляя строительную фирму, совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 69 млн руб.



В период предварительного расследования следователь провел с подозреваемым разъяснительную работу, пояснив, что по закону при соблюдении ряда условий может быть прекращено уголовное преследование в отношении лица, привлекаемого к уголовной ответственности за преступление в налоговой сфере.



В итоге подозреваемый полностью погасил задолженность по налогу на добавленную стоимость, а также начисленные штрафы и пени. В общей сложности сумма возмещённого ущерба, причинённого бюджетной системе РФ указанным преступлением, составила более 94 млн руб.



Поскольку подозреваемый полностью погасил ущерб и ранее к уголовной ответственности не привлекался, следователем принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении данного гражданина.

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