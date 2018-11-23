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Реклама оператора связи «Мотив» признана ненадлежащей и побуждающей к насилию

23 ноябрь 2018 (17:18)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В конце сентября Свердловское УФАС возбудило дело в отношении оператора связи «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») из-за рекламы о смене оператора связи.

Основанием послужило заявление физического лица с жалобой на распространение в течение августа-сентября 2018 года на ряде телеканалов Свердловской области рекламы «Мотива». Она призывала перейти к нему от других операторов связи с сохранением номеров и тарифов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно пункту 1 части 2 статьи 5 закона «О рекламе», недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

В данной рекламе некорректно сравниваются тарифные планы и частично умалчивается обо всех условиях. Таким образом, сохранения тарифа не происходит.

Также согласно пункту 1 части 4 статьи 5 закона «О рекламе», реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий. По сюжету ролика один из персонажей предлагает прочистить нос другому с помощью дрели. По мнению заявителя, это звучит как призыв к насилию и жестокости, совершению противоправных действий, что недопустимо и нарушает закон.

Свердловское УФАС России признало факт нарушения пункта 1 части 2 статьи 5 и пункта 1 части 4 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в действиях оператора связи «Мотив» — ООО «Екатеринбург-2000». Выдано предписание о прекращении нарушения.

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