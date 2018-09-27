Новости дня

Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Мотива» из-за рекламы о смене оператора связи

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») из-за рекламы о смене оператора связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Основанием к возбуждению дела явилось заявление физического лица с жалобой на распространение в течение августа-сентября 2018 года на ряде телеканалов, вещающих на территории Свердловской области, рекламы оператора связи «Мотив», призывающей перейти к нему от других операторов связи с сохранением номеров и тарифов», — говорится в сообщении.



Заявитель в своем обращении указал, что по сюжету ролика один из персонажей предлагает прочистить нос другому (страдающему аллергией) с помощью дрели. По мнению автора, это звучит как призыв к насилию и жестокости, совершению противоправных действий, что недопустимо, нарушает закон, противоречит принятым в обществе правилам морали и нравственности.



Также заявитель считает, что ролик содержит недостоверную информацию о возможности сохранить условия своего тарифа при переходе от других операторов в «Мотив».



«Во-первых, речь только об одном тарифе каждого цвета, который по условиям близок к тарифу каждого из операторов (зеленый, желтый, черный, красный), то есть сохранить условия любого действующего тарифа любого абонента при переходе в «Мотив» явно не получится. Во-вторых, пакеты минут и интернета в тарифах «Мотива» действуют только на территории некоторых субъектов РФ (Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО), а пакеты у других операторов действуют по всей РФ, то есть. «Мотив» не обеспечивает сохранение условий тарифа при переходе», — отмечают в ведомстве.



Как полагает заявитель, оператор сотовой связи «Мотив» своими действиями нарушает закон, вводит своей рекламой потребителей в заблуждение. Управлением ФАС установлено, что рекламодателем является оператор связи «Мотив» — ООО «Екатеринбург-2000». В настоящее время возбуждено дело.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: