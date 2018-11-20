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Госдума приняла в третьем чтении бюджеты ПФР и ФОМС

УрБК, Москва, 20.11.2018. Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении бюджеты Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019-2021 годы.



Согласно принятым документам, в 2019 году ожидаемые доходы ПФР составят 8 трлн 613 млрд руб., в 2020 году — 8 трлн 995 млрд руб., в 2021 году — 9 трлн 294 млрд руб. Расходы в 2019 году прогнозируются на уровне 8 трлн 636 млрд руб., в 2020 году — 9 трлн 017 млрд руб., в 2021 году — 9 трлн 328 млрд руб. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2019 году составят 3 трлн 319 млрд руб., в 2020 году — 3 трлн 414 млрд руб., в 2021 году — 3 трлн 309 млрд рублей.



Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2019 года запланирована на уровне 2,4%; страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января — на 7,05%.



Доходы ФОМС в 2019 году запланированы на уровне 2 трлн 098 млрд руб., в 2020 году — 2 трлн 350 млрд руб., в 2021 году — 2 трлн 496 млрд руб.; расходы в 2019 году — 2 трлн 190 млрд руб., в 2020 году — 2 трлн 351 млрд руб., в 2021 году — 2 трлн 502 млрд руб.



Доходы ФСС в 2019 году прогнозируются на уровне 753 млрд руб., в 2020 году — 782,7 млрд руб., в 2021 году — 792,6 млрд руб.

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