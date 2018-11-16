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Таможенники в Кольцово задержали партию духов известных брендов весом почти 6 кг

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Кольцовские таможенники обнаружили 18 флаконов духов мировых торговых марок у пассажира рейса «Баку — Екатеринбург». Он шел через «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Дать пояснения по количеству парфюма пассажир не смог, сказав только, что его попросили передать багаж встречающему.



Партия духов общим весом почти 6 кг была задержана до выяснения обстоятельств дела. Духи обладают признаками контрафактности, поэтому таможенники уведомят правообладателя о факте перемещения парфюма, далее их отправят на товароведческую экспертизу для выяснения оригинальности и стоимости партии.



«В зависимости от стоимости ущерба, нанесенного правообладателям незаконным использованием торговых марок, будет известно, грозит нарушителю административная или уголовная ответственность», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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