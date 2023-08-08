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В Кольцово таможенники конфисковали партию контрабандных смартфонов Apple

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. При проверке рейса Екатеринбург — Баку в аэропорту Кольцово таможенники арестовали в «зеленом коридоре» (место прохода пассажиров, багаж которых не требует декларирования) партию, состоящую из 24 смартфонов Apple и 50 комплектующим к ним. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

В Кольцово таможенники конфисковали партию контрабандных смартфонов Apple
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

По информации ведомства, вначале владелец чемодана, в котором обнаружили партию контрабанды, заявил, что он не пассажир, а сопровождающий и планировал передать смартфоны друзьям для перепродажи. Затем он изменил показания, сказав, что хотел отдать всего два телефона из 24, а с остальными планировал выйти из аэропорта.

Однако, как отмечают таможенники, сути это не меняет. Провожающим в «зеленый коридор» вход воспрещен, а партии товара следовало было задекларировать. «За недекларирование товаров мужчине грозит штраф и конфискация партии смартфонов и комплектующих», — указано в сообщении таможни.
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