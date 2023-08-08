В Кольцово таможенники конфисковали партию контрабандных смартфонов Apple

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в компьютерном магазине 111 единиц ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...16.11.2018 Таможенники в Кольцово задержали партию духов известных брендов весом почти 6 кг
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Кольцовские таможенники обнаружили 18 флаконов духов мировых торговых марок у пассажира ...