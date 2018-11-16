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За 10 месяцев 2018 года с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 299 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. По итогам работы за январь-октябрь 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 299,5 млрд руб., что на 14,7% или на 38,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 94 млрд руб., что больше поступлений 10 месяцев 2017 года на 13,5% или на 11,2 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (74,9%).



За 10 месяцев 2018 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 70,4 млрд руб., что на 8,9% или на 5,8 млрд руб. больше относительно аналогичного периода прошлого года.



По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 9,4 млрд руб., что в 1,5 раза или на 3,2 млрд руб. больше поступлений января-октября 2017 года.



За 10 месяцев 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 13,9 млрд руб., что на 18,5% или на 2,2 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года, в основном в связи с ростом налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов — в 1,5 раза или на 1,1 млрд руб.



В областной бюджет мобилизовано 172,1 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 16,2% или на 23,9 млрд руб. больше поступлений января-октября 2017 года.



Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (42,6%), налога на доходы физических лиц (31,9%).



За январь-октябрь 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 73,4 млрд руб., что на 20,2% или на 12,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года, в основном в связи с ростом поступлений по налогу по организациям, администрируемым на федеральном уровне в 1,3 раза или на 8,3 млрд рублей.



По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 54,9 млрд руб., что на 13,0% или на 6,3 млрд руб. больше поступлений 10 месяцев 2017 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 33,4 млрд руб., с увеличением на 10,5%, или на 3,2 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 23,1 млрд руб., с ростом на 12,4% или на 2,5 млрд руб. к январю-октябрю 2017 года.



По имущественным налогам за 10 месяцев 2018 года перечислено в консолидированный бюджет Свердловской области 33,2 млрд руб., что на 10,5% или на 3,2 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 10 месяцев 2018 года перечислено 150,9 млрд руб., что на 9,3% или на 12,8 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года, в том числе: страховых и других взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в ПФ РФ, поступило 120,9 млрд руб., что на 9,7% или на 10,7 млрд руб. больше января-октября 2017 года; страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемых в бюджет ФФОМС РФ, поступило 27,2 млрд руб., что на 7,7% или на 2 млрд руб. больше аналогичного периода 2017 года; страховых взносов в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 2,8 млрд руб., что на 3,4% или на 94,3 млн руб. больше 10 месяцев 2017 года.

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