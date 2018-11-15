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Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 38 коп., евро — на 1 руб. 22 коп.
15 ноябрь 2018 (17:26)
УрБК, Москва, 15.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 1 руб. 38 коп. до 66,61 руб., курс евро — на 1 руб. 22 коп. до 75,53 руб.
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