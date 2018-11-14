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За 10 месяцев 2018 года пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 14%
14 ноябрь 2018 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. По итогам 10 месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 7 млн 804 тыс. 470 пассажиров, что на 14% больше аналогичного показателя 2017 года.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток составил 4 млн 274 тыс. 912 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 058 тыс. 305 человек, а по СНГ — 1 млн 471 тыс. 253 человека. Всего за этот период выполнено 52 тыс. 695 рейсов (+12% к 2017 году), среди них на ВВЛ — 29 тыс. 251 рейс, на МВЛ — 13 тыс. 193, по СНГ — 10 тыс. 251. Пассажирооборот вырос на 14% и составил 18 757 454 тыс. пасс. км.
В октябре 2018 года услугами авиакомпании воспользовались 804 тыс. 767 пассажиров, что выше показателя 2017 года на 9%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 394 тыс. 420 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 220 тыс. 816 человек и по ближнему зарубежью (СНГ) — 189 тыс. 531 человек.
В октябре «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 453 рейса (+5% к показателю 2017 года), среди них 1 тыс. 427 рейсов на МВЛ, 2 тыс. 771 рейс на ВВЛ и 1 тыс. 255 рейсов по странам СНГ.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток составил 4 млн 274 тыс. 912 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 058 тыс. 305 человек, а по СНГ — 1 млн 471 тыс. 253 человека. Всего за этот период выполнено 52 тыс. 695 рейсов (+12% к 2017 году), среди них на ВВЛ — 29 тыс. 251 рейс, на МВЛ — 13 тыс. 193, по СНГ — 10 тыс. 251. Пассажирооборот вырос на 14% и составил 18 757 454 тыс. пасс. км.
В октябре 2018 года услугами авиакомпании воспользовались 804 тыс. 767 пассажиров, что выше показателя 2017 года на 9%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 394 тыс. 420 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 220 тыс. 816 человек и по ближнему зарубежью (СНГ) — 189 тыс. 531 человек.
В октябре «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 453 рейса (+5% к показателю 2017 года), среди них 1 тыс. 427 рейсов на МВЛ, 2 тыс. 771 рейс на ВВЛ и 1 тыс. 255 рейсов по странам СНГ.
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