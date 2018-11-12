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В Серове возбуждено уголовное дело в отношении компании «СевУралЭнергоЛес» из-за невыплаты 3,7 млн рублей зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Серовская городская прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «СевУралЭнергоЛес»: у организации имеется задолженность по выплате заработной платы перед 67 работниками за период с марта по август 2018 года на сумму свыше 3,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В октябре 2018 года прокуратура внесла директору ООО «СевУралЭнергоЛес» представление с требованием погашения задолженности по зарплате. В результате 12 октября частично погашена задолженность на сумму свыше 778 тыс. руб. В целях взыскания оставшейся задолженности Серовская городская прокуратура в суд направила 66 заявлений о вынесении судебного приказа, которые судом рассмотрены и удовлетворены.



Кроме того, в отношении ООО «СевУралЭнергоЛес» прокуратура возбудила административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».



Также по результатам проверки Серовский городской прокурор на основании пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направил материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.



По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше 3 месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем предприятия или работодателем».

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