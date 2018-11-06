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Совет по правам человека при президенте РФ взял на контроль ситуацию в районе заповедника «Денежкин камень»
6 ноябрь 2018 (16:19)
УрБК, Москва, 06.11.2018. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) взял на контроль экологическую ситуацию, которая складывается в районе государственного природного заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.
Напомним, как ранее писал УрБК, жители Североуральска и Ивделя направили коллективное обращение в Совет с просьбой помочь им в защите прав на благоприятную экологическую обстановку в связи с загрязнениями токсичными веществами рек Ивдель, Тальтия, Ольховка, Шегультан из-за того, что в них наблюдается почти полное исчезновение рыб ценных пород.
Как указано в обращении, руководство заповедника «Денежкин камень» организовало отбор проб воды как на границе заповедника, так и на сопредельных территориях, и направило обращения в органы прокуратуры и Департамент Росприроднадзора по УрФО.
Результаты анализов независимой аттестованной лаборатории показали значительное содержание загрязняющих веществ в указанных реках. Так, в реке Шегультан концентрация меди превышает уровень ПДК в 780-1800 раз, алюминия — в 16 раз, кадмия — в 3,4 раза, марганца — в 91-97 раз, цинка — в 360 раз. В реке Тальтия концентрация меди превышает уровень ПДК в 3 500 раз, алюминия — в 2 385 раз, кадмия — в 1,5 раза, марганца — в 174 раза, цинка — в 300 раз.
«Есть основания полагать, что загрязняющие вещества попали в водные объекты в результате разработки Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-колчеданных руд ОАО «Святогор» (который входит в холдинг УГМК, как и завод «Электроцинк» во Владикавказе). Это признают и представители компании», — рассказали в пресс-службе.
Совет по правам человека поддержал действия руководства и сотрудников заповедника «Денежкин камень» по защите прав жителей прилегающих районов Свердловской области на благоприятную окружающую среду. В целях скорейшего восстановления этих прав и ликвидации последствий загрязнения водных объектов Совет по правам человека обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой принять срочные меры по прекращению загрязнений рек на севере Свердловской области и привлечению виновных к установленной законодательством ответственности.
«То, что ситуацию вокруг природоохранных мероприятий на северных реках Свердловской области взял под контроль Совет по правам человека, в УГМК расценивают как позитивную. Это однозначно позволит сформировать объективную информационную повестку. Компания неоднократно заявляла о готовности вести открытый диалог по этому и другим вопросам с общественностью, учеными и органами власти», — сообщили в пресс-службе УГМК.
Напомним, как ранее писал УрБК, жители Североуральска и Ивделя направили коллективное обращение в Совет с просьбой помочь им в защите прав на благоприятную экологическую обстановку в связи с загрязнениями токсичными веществами рек Ивдель, Тальтия, Ольховка, Шегультан из-за того, что в них наблюдается почти полное исчезновение рыб ценных пород.
Как указано в обращении, руководство заповедника «Денежкин камень» организовало отбор проб воды как на границе заповедника, так и на сопредельных территориях, и направило обращения в органы прокуратуры и Департамент Росприроднадзора по УрФО.
Результаты анализов независимой аттестованной лаборатории показали значительное содержание загрязняющих веществ в указанных реках. Так, в реке Шегультан концентрация меди превышает уровень ПДК в 780-1800 раз, алюминия — в 16 раз, кадмия — в 3,4 раза, марганца — в 91-97 раз, цинка — в 360 раз. В реке Тальтия концентрация меди превышает уровень ПДК в 3 500 раз, алюминия — в 2 385 раз, кадмия — в 1,5 раза, марганца — в 174 раза, цинка — в 300 раз.
«Есть основания полагать, что загрязняющие вещества попали в водные объекты в результате разработки Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-колчеданных руд ОАО «Святогор» (который входит в холдинг УГМК, как и завод «Электроцинк» во Владикавказе). Это признают и представители компании», — рассказали в пресс-службе.
Совет по правам человека поддержал действия руководства и сотрудников заповедника «Денежкин камень» по защите прав жителей прилегающих районов Свердловской области на благоприятную окружающую среду. В целях скорейшего восстановления этих прав и ликвидации последствий загрязнения водных объектов Совет по правам человека обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой принять срочные меры по прекращению загрязнений рек на севере Свердловской области и привлечению виновных к установленной законодательством ответственности.
«То, что ситуацию вокруг природоохранных мероприятий на северных реках Свердловской области взял под контроль Совет по правам человека, в УГМК расценивают как позитивную. Это однозначно позволит сформировать объективную информационную повестку. Компания неоднократно заявляла о готовности вести открытый диалог по этому и другим вопросам с общественностью, учеными и органами власти», — сообщили в пресс-службе УГМК.
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