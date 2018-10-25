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Жители Североуральска и Ивделя начали сбор подписей под обращением в совет при президенте РФ с жалобой на УГМК
25 октябрь 2018 (13:52)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Жители Североуральска и Ивделя начали сбор подписей под обращением в совет по правам человека при президенте РФ, касающимся загрязнения структурой УГМК рек на севере Свердловской области. Текст обращения опубликован на странице сообщества «Типичный Североуральск» в соцсети.
«С началом разработки медно-цинковых карьеров на севере области (ОАО «Святогор») началось буквально отравление наших вод, как поверхностных, так и подземных. И стыдно, и страшно одновременно от того, что мы допустили это. С началом работ карьеров мы начали лишаться привычной среды. Мы стали замечать, что в реках Ивдель, Тальтия, а теперь и Шегультан исчезла рыба. Наши реки, всегда прозрачные, ледяные и чистые, становятся сине-зелеными и мутными, с серым коллоидным осадком на дне. Вдоль речек, получивших порцию загрязнений, начал погибать лес. В течение нескольких лет ивдельчане, первыми почувствовавшие на себе результаты отработки Тарньёрского и Шемурского карьеров, «увидевшие» их в воде из кранов в квартирах, пытались добиться объективной информации о загрязнениях и приведения в соответствие качества воды. Исхожены сотни километров, написаны сотни писем. Охотники, рыбаки, просто любители природы видят сине-зеленую воду, страшный «неземной» налёт на дне и камнях рек. Вода из речек кипит от соединения с содой», — говорится в обращении.
Авторы письма подчеркивают, что в результате деятельности ОАО «Святогор» (входит в УГМК) в настоящее время серьезной опасности подвергаются не только для природные объекты, но и все жители данной территории, пользующиеся водопроводной водой.
Эту информацию подтверждают официальные ведомства. Так, Роспотребнадзор по итогам лабораторных анализов не рекомендовал жителям Североуральска и Ивделя использовать воду из-под крана не только для питья, но и для других целей, сообщает агентство «Скрытая камера».
Напомним, проблему загрязнения водных объектов структурой УГМК ранее обозначило руководство заповедника «Денежкин камень», которое с 2017 года пытается противодействовать нарушениям. Однако в настоящее время негативные последствия работы карьеров только нарастают.
«С началом разработки медно-цинковых карьеров на севере области (ОАО «Святогор») началось буквально отравление наших вод, как поверхностных, так и подземных. И стыдно, и страшно одновременно от того, что мы допустили это. С началом работ карьеров мы начали лишаться привычной среды. Мы стали замечать, что в реках Ивдель, Тальтия, а теперь и Шегультан исчезла рыба. Наши реки, всегда прозрачные, ледяные и чистые, становятся сине-зелеными и мутными, с серым коллоидным осадком на дне. Вдоль речек, получивших порцию загрязнений, начал погибать лес. В течение нескольких лет ивдельчане, первыми почувствовавшие на себе результаты отработки Тарньёрского и Шемурского карьеров, «увидевшие» их в воде из кранов в квартирах, пытались добиться объективной информации о загрязнениях и приведения в соответствие качества воды. Исхожены сотни километров, написаны сотни писем. Охотники, рыбаки, просто любители природы видят сине-зеленую воду, страшный «неземной» налёт на дне и камнях рек. Вода из речек кипит от соединения с содой», — говорится в обращении.
Авторы письма подчеркивают, что в результате деятельности ОАО «Святогор» (входит в УГМК) в настоящее время серьезной опасности подвергаются не только для природные объекты, но и все жители данной территории, пользующиеся водопроводной водой.
Эту информацию подтверждают официальные ведомства. Так, Роспотребнадзор по итогам лабораторных анализов не рекомендовал жителям Североуральска и Ивделя использовать воду из-под крана не только для питья, но и для других целей, сообщает агентство «Скрытая камера».
Напомним, проблему загрязнения водных объектов структурой УГМК ранее обозначило руководство заповедника «Денежкин камень», которое с 2017 года пытается противодействовать нарушениям. Однако в настоящее время негативные последствия работы карьеров только нарастают.
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