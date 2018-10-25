В районе деятельности УГМК на севере Свердловской области начал гибнуть лес

Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. На севере Свердловской области начал гибнуть лес, находящийся вдоль рек Тамшёр и Ольховка, которые берут начало у карьера ОАО «Святогор» (входит в УГМК). Об этом сообщается на официальной странице федерального заповедника «Денежкин камень» в Facebook.В сообщении говорится, что гибель деревьев и растительности обнаружили инспекторы охраны окружающей среды. Омертвевшие участки находятся на территории Сосьвинского участка Североуральского участкового лесничества, а также в Ивдельском лесничестве.«На обследованных участках явно видны выходы вод из-под камней, с внешними следами кислых загрязнений, камни в этих «родничках» покрыты плёнкой белесого цвета. Там, где роднички еще с водой, плёнка скользкая, плотная. Внешний вид леса указывает на серьезное загрязнение почв. Суммарная площадь поврежденных участков составляет 152 га. В ходе обследования на месте событий инспекторами заповедника сделаны фотографии с GPS-координатами», — говорится в сообщении.В связи с гибелью леса направлены заявления в ФБУ «Рослесозащита», Департамент Росприроднадзора по УрФО, прокуратуру Свердловской области и Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру.Реки Тамшёр и Ольховка берут начало с территории Ново-Шемурского месторождения меди, разработкой которого занимаются структуры УГМК. В свою очередь Тамшёр и Ольховка, впадают в реку Шегультан, которая берет начало на склонах «Денежкиного камня».Напомним, что с 2017 года между руководством заповедника и АО «Святогор» разгорелся конфликт из-за состояния водных объектов, которые находятся на природоохранной территории.В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура по итогам проверки указали, что в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия сбрасываются сточные воды с медных месторождений УГМК. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».Факт загрязнения водных объектов в начале октября 2018 года признали и в УГМК. Однако в компании сняли с себя ответственность за нанесение ущерба экосистеме.Кроме того эксперты геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) подтвердили в реках, протекающих в районе федерального заповедника «Денежкин камень», наличие сильной концентрации тяжелых, опасных металлов в водоемах, включая медь и алюминий.