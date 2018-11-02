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Чистая прибыль Группы ММК по МФСО в январе-сентябре увеличилась на 31,7%

УрБК, Магнитогорск, 02.11.2018. Чистая прибыль Группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 1,072 млрд долл. США. Об этом сообщается в отчете компании.



Консолидированная выручка выросла на 11,7% — до 6,252 млрд долл. США. Показатель EBITDA составил 1,881 млрд долл. США, увеличившись на 30,6%. Рентабельность по EBITDA составила 30,1% против 25,7% за аналогичный период 2017 года.



По итогам III квартала 2018 года прибыль ПАО «ММК» выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 401 млн долл. США. Показатель EBITDA составил 671 млн долл. США, показав рост на 3,2% в квартальном выражении. Маржа по EBITDA увеличилась до 32,1% с 30,9%.



«В настоящий момент компания видит стабильный спрос на металлопродукцию на своих рынках сбыта, который обеспечивает высокую загрузку основных мощностей и поддерживается ростом мирового потребления стали и программой сокращения производственных мощностей в Китае. На финансовые результаты компании за IV квартал 2018 года будут влиять снижение мировых цен на сталь и сезонная коррекция на внутреннем рынке на фоне стабилизации цен на основные сырьевые ресурсы», — говорится в комментарии ПАО «ММК».

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