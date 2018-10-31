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В Екатеринбурге выставили на торги более 30 рекламных мест на сумму более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. «Фонд имущества Свердловской области» объявил аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Екатеринбурга. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.



В общей сложности на торги вынесено право установки билбордов (щитов) в 29 местах размещения сроком на 8 лет. Начальная цена предметов аукциона в виде рыночной стоимости годового размера платы за установку и эксплуатацию составляет в совокупности 3 млн 449 тыс. руб.



Также предметом аукциона стало право установки и эксплуатации в течение 5 лет флаговой конструкции на ул. Куйбышева — Розы Люксембург, 51 за 64 тыс. руб. и нестандартной рекламной конструкции на пр. Космонавтов, 11 за 51 тыс. руб.



Заявки принимаются с 29 октября по 23 ноября 2018 года. Аукцион состоится 29 ноября 2018 года.

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