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В Москве презентовали промышленный 3D-принтер нового поколения, который будут собирать в Новоуральске
30 октябрь 2018 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. В Москве представили современный промышленный 3D-принтер, сконструированный и изготовленный на предприятиях ГК «Росатом». Его планируют производить в Новоуральске, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В презентации разработки, состоявшейся в рамках заседания научно-производственного консорциума «Аддитивные технологии», приняли участие представители госкорпорации «Росатом», Минпромторга РФ и промышленных предприятий Среднего Урала. В ходе заседания первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил важное значение развития аддитивных производств в регионе.
«В настоящее время существуют все предпосылки для того, чтобы аддитивное производство стало новой самостоятельной отраслью производственной специализации России и Свердловской области», — сказал А. Орлов.
Главным конструктором инновационного 3D-принтера является АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (г. Москва, входит в машиностроительный дивизион Росатома), индустриальный партнер проекта — АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, г. Новоуральск, входит в топливный дивизион Росатома).
Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин сообщил, что двухпорошковая двухлазерная аддитивная машина нового поколения может работать на порошках из титана, сплавах из алюминия и нержавеющей стали. По своим характеристикам она находится на уровне и даже выше мировых аналогов.
«Возможности машины позволяют изготавливать объекты размером до одного метра по каждой стороне. Были продемонстрированы образцы напечатанных изделий — детали для авиадвигателей, для атомной промышленности, протезы суставов. То есть данная машина найдет самое широкое применение как в промышленном секторе, так и в области медицины», — пояснил И. Зеленкин.
Он уточнил, что серийное производство этих машин планируется наладить в Новоуральске.
«Мы понимаем, что необходимо развивать общепромышленную деятельность в нашем городе. Это новая продуктовая линейка, новые идеи, производство, рабочие места. Поэтому мы и занялись данной темой. В «сухом остатке» по соглашению между комбинатом и Минпромнауки на нашей промплощадке должно начаться производство 3D-принтеров — к этому мы и идем», — отметил ранее генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.
В презентации разработки, состоявшейся в рамках заседания научно-производственного консорциума «Аддитивные технологии», приняли участие представители госкорпорации «Росатом», Минпромторга РФ и промышленных предприятий Среднего Урала. В ходе заседания первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил важное значение развития аддитивных производств в регионе.
«В настоящее время существуют все предпосылки для того, чтобы аддитивное производство стало новой самостоятельной отраслью производственной специализации России и Свердловской области», — сказал А. Орлов.
Главным конструктором инновационного 3D-принтера является АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (г. Москва, входит в машиностроительный дивизион Росатома), индустриальный партнер проекта — АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, г. Новоуральск, входит в топливный дивизион Росатома).
Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин сообщил, что двухпорошковая двухлазерная аддитивная машина нового поколения может работать на порошках из титана, сплавах из алюминия и нержавеющей стали. По своим характеристикам она находится на уровне и даже выше мировых аналогов.
«Возможности машины позволяют изготавливать объекты размером до одного метра по каждой стороне. Были продемонстрированы образцы напечатанных изделий — детали для авиадвигателей, для атомной промышленности, протезы суставов. То есть данная машина найдет самое широкое применение как в промышленном секторе, так и в области медицины», — пояснил И. Зеленкин.
Он уточнил, что серийное производство этих машин планируется наладить в Новоуральске.
«Мы понимаем, что необходимо развивать общепромышленную деятельность в нашем городе. Это новая продуктовая линейка, новые идеи, производство, рабочие места. Поэтому мы и занялись данной темой. В «сухом остатке» по соглашению между комбинатом и Минпромнауки на нашей промплощадке должно начаться производство 3D-принтеров — к этому мы и идем», — отметил ранее генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.
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