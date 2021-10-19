ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию на НТМК промышленный 3D-принтер для изготовления металлических деталей

Комбинат внедряет в производство аддитивные технологии ...18.10.2021 ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии: на комбинате создана ...07.09.2021 ЕВРАЗ КГОК начал применять новую технологию 3D-моделирования для изготовления деталей
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. ЕВРАЗ КГОК начал применять новую технологию 3D-моделирования, которая в сочетании с ...26.03.2021 ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии для ремонта оборудования и изготовления деталей из металла
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии при ремонтах основного металлургического ...17.04.2019 На ЕВРАЗ НТМК начали изготавливать детали на 3D-принтере
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали использовать 3D-принтер для изготовления ...