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ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию на НТМК промышленный 3D-принтер для изготовления металлических деталей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) ввели в эксплуатацию промышленный 3D-принтер, который используется для печати деталей из металла. Инвестиции во внедрение инновационных аддитивных технологий составили 30 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию на НТМК промышленный 3D-принтер для изготовления металлических деталей

На предприятии отмечают, что принтер обеспечивает высокую точность и плотность изделий, позволяя специалистам цеха печатать геометрически сложные детали высотой до 400 мм и диаметром 315 мм. Также агрегат дает возможность быстро вносить конструктивные изменения и уменьшать конечную массу изделия.

«В отличие от классической технологии 3D-принтеры быстро и с высокой точностью изготавливает детали сложных форм. С применением новой технологии на комбинате производятся форсунки машин непрерывного литья заготовок и клейма для маркировки изделий. Повышается скорость процессов и эффективность производства, растет компетенция специалистов, осваивающих 3D-технологии», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию на НТМК промышленный 3D-принтер для изготовления металлических деталей

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК используется 12 принтеров для 3D-печати. Ранее приобретенные 11 агрегатов предназначены для печати из полимеров. В перспективе на комбинате планируется приобретение роботизированных наплавочных 3D-агрегатов.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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