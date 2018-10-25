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За месяц цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли в среднем на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. На 22 октября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 69 тыс. 866 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



«За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,7%. Средняя цена на квартиры растет в связи с уходом дешевых объектов с рынка», — поясняют аналитики УПН.



Количество выставляемых на продажу объектов сейчас составило 8 тыс. квартир (по базе данных УПН), что меньше на 0,1%, чем месяц назад, и на 12,5% с начала года. Также на рынке выставлены 700 объектов в пригороде (+0,1%) и чуть больше 1 тыс. 600 комнат в коммуналках (+1%). Средние сроки экспозиции составляют 3,5 месяца.



Объекты в городах-спутниках Екатеринбурга сегодня предлагают в среднем по 52 тыс. 068 руб. за кв. м. По жилью в пригороде аналитики отмечают рост цен за четыре недели на 1,3%. Также прирост характерен и для рынка комнат в коммунальных квартирах, но не такой существенный — всего 0,2% за месяц. Их стоимость сегодня составляет в среднем 58 тыс. 511 руб. за кв. м.

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