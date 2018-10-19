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В Свердловской области прожиточный минимум для пенсионеров поднимут на 3,9%
19 октябрь 2018 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. В Законодательное собрание Свердловской области поступил законопроект о повышении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год до 8 тыс. 846 руб. Документ публикует депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.
«Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до 8 тыс. 846 руб. в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, прожиточный минимум пенсионеров увеличится на 3,9%, то есть на 335 руб. При этом его уровень в Свердловской области не будет превышать общероссийский.
«Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до 8 тыс. 846 руб. в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, прожиточный минимум пенсионеров увеличится на 3,9%, то есть на 335 руб. При этом его уровень в Свердловской области не будет превышать общероссийский.
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