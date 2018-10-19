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В Свердловской области в 2019 году пройдет кадастровая оценка объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. На территории Свердловской области в 2019 году планируют провести кадастровую оценку 3 млн 048 тыс. объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по управлению госимуществом (МУГИСО).



В настоящее время на территории области осуществляется подготовка к проведению данной оценки.



«С 1 января 2015 года налоговым законодательством РФ установлена обязанность перехода к налогообложению по налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости не позднее 1 января 2020 года (статья 402 НК РФ). Напомним, на сегодняшний день для определения налога на имущество физических лиц применяется инвентаризационная стоимость, коэффициент-дефлятор 1,481, а также налоговые ставки, утвержденные решением Екатеринбургской городской думы. Таким образом, действующая кадастровая стоимость ОКС на территории Свердловской области демонстрирует несоответствие рыночным данным», — рассказали в пресс-службе.



В МУГИСО отмечают, что проведение кадастровой оценки позволит сформировать экономически обоснованную кадастровую стоимость объектов капстроительства. Кроме того, она даст возможность вовлечь в налогооблагаемый оборот объекты, в отношении которых кадастровая стоимость отсутствует (более 108 тыс. объектов), а также государственный кадастровый учет которых осуществлен после 1 января 2013 года (только жилищный фонд таких объектов составляет более 200 тыс. единиц).



С апреля по июнь 2019 года результаты оценки будут размещены на официальном сайте ГБУ для обеспечения возможности их корректировки со стороны правообладателей объектов недвижимости.

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