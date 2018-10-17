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Число персональных банкротств в УрФО за 9 месяцев выросло на 74%

УрБК, Москва, 17.10.2018. Процедуру банкротства за 9 месяцев 2018 года начали 30 тыс. 368 российских граждан, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) со ссылкой на данные «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве).



Уральский федеральный округ лидирует по темпам роста числа персональных банкротств: количество несостоятельных граждан в регионе выросло на 74%, до 2 тыс. 933 человек за этот же период. По данным ОКБ, УрФО также является лидером по доле потенциальных банкротов среди всех банковских заемщиков округа. На 1 октября 2018 года их доля составляла 2% или более 95,7 тыс. человек.



При этом больше всего потенциальных банкротов проживает в Центральном федеральном округе — 185,3 тыс. чел. или 1,5% от общего числа банковских заемщиков с открытыми счетами.



Общее количество банкротов в России достигло 80 тыс. 640 на 30 сентября 2018 года, потенциальных банкротов — в 9 раз больше. По данным ОКБ на 1 октября 2018 года под определение потенциальных банкротов попадали порядка 739 тыс. россиян или чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). Средний долг по кредитам у потенциальных банкротов составлял 1,66 млн руб. За год количество потенциальных банкротов выросло на 7,5%. Фактическими эти банкротства могут стать в случае подачи заявлений самими должниками или кредиторами.



«Что касается кредиторов, то они в результате банкротства граждан получили меньше процента включенных в реестры требований и в этом, и в прошлом году. Правда, в абсолютном выражении общая сумма возращенных средств кредиторам выросла в 3 раза — до 3 622,7 млн руб.», — отмечают в пресс-службе.



Примерно так же увеличился и общий размер имущества должников, по данным инвентаризации — в 3 раза до 5 140,7 млн руб.



Граждане, как правило, становятся банкротами по собственной инициативе. В январе-сентябре 2018 года они инициировали 86% процедур, в отношении которых раскрыты такие данные (в таком же периоде прошлого года — 82%). Кредиторы выступили заявителями в 13% дел (было 17%), ФНС — 1% дел (было 2%).



«Высокие темпы роста числа банкротств в определенных округах могут быть связаны как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо «громких» дел», — прокомментировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

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