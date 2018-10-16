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Счетная палата РФ отмечает риски резкого роста цен на бензин в 2019 году
16 октябрь 2018 (09:20)
УрБК, Москва, 16.10.2018. Планируемое с 2019 года увеличение акциза на бензин в полтора раза может вновь привести к резкому росту цен на топливо. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.
Счетная палата напоминает, что с 1 января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тыс. руб. до 12,314 тыс. руб. за т. В 2018 году для сдерживания цен на топливо правительство РФ с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тыс. руб., на дизельное топливо — на 2 тыс. руб. Также кабинет министров отказался от планировавшегося с 1 июля роста акцизов на бензин на 679 руб. и на дизтопливо — на 593 руб.
«Резкий рост акциза в 2019 году связан с возвратом к ранее оговоренному уровню, который планировалось достигнуть в 2018 году. По оценке правительства РФ, в начале 2019 года не произойдет скачка цен на бензин в связи с действием новых правил — в рамках завершения налогового маневра. Однако, по мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в заключении.
Счетная палата напоминает, что с 1 января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тыс. руб. до 12,314 тыс. руб. за т. В 2018 году для сдерживания цен на топливо правительство РФ с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тыс. руб., на дизельное топливо — на 2 тыс. руб. Также кабинет министров отказался от планировавшегося с 1 июля роста акцизов на бензин на 679 руб. и на дизтопливо — на 593 руб.
«Резкий рост акциза в 2019 году связан с возвратом к ранее оговоренному уровню, который планировалось достигнуть в 2018 году. По оценке правительства РФ, в начале 2019 года не произойдет скачка цен на бензин в связи с действием новых правил — в рамках завершения налогового маневра. Однако, по мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в заключении.
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