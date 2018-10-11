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Банк России планирует удешевить ипотеку, повышая ключевую ставку

УрБК, Москва, 11.10.2018. Меры Банка России по удержанию инфляции, в том числе за счёт повышения ключевой ставки, позволят и дальше снижать ставки по ипотечным кредитам, полагает глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом пишет «Прайм».



«Ипотечные кредиты — у нас ставки действительно снижались. И к середине лета этого года достигли исторического минимума. И темпы роста (выдачи — ред.) достаточно высокие по ипотечным кредитам. И анализ показывает, что это происходит именно из-за того, что мы держим инфляцию под контролем», — сказала Э. Набиуллина, выступая в Госдуме.



«И повышение ставки ключевой направлено на то, чтобы держать инфляцию под контролем таким образом, чтобы ставки по долгосрочным кредитам также по ним снижались. Мы исходим из того, что это будет происходить по ипотечным кредитам», — добавила глава Банка России.



Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в России в августе обновила минимум и составила 9,42% против 9,57% в июле. Банк России в середине сентября принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых. Такое решение ЦБ подтолкнуло ряд банков повысить ставки по ипотеке.

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