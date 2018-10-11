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С начала года потребительские цены в РФ выросли на 2,7%

УрБК, Москва, 11.10.2018. С начала 2018 года потребительские цены выросли на 2,7%, говорится в сообщении Росстата.



Недельная инфляция в РФ со 2 по 8 октября третью неделю подряд остается на уровне 0,1%. При этом, как отмечает «Прайм», этот показатель оставался на уровне 0,1% две недели подряд, с 18 сентября по 1 октября, до этого был на нулевом уровне в период с 28 августа по 17 сентября.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 2,3%, куриные яйца — на 2%, сахар-песок — на 1,7%, на кур — на 1%, хлеб, сосиски, сардельки — на 0,4-0,6%, колбасы, молоко, подсолнечное масло, маргарин, гречневую крупу и рис — на 0,3%, сливочное масло, сметану, жирный творог, мясные консервы и макаронные изделия — на 0,2%. Одновременно мороженая рыба подешевела на 0,4%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%, при этом морковь стала дешевле на 2,9%, яблоки — на 2,2%, белокочанная капуста — на 1,8%, лук — на 1,5%, картофель — на 0,8%. В то же время цены на огурцы и помидоры выросли на 7,7% и 5,1% соответственно.



Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%.

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