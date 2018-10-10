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В Свердловской области на 11 и 12 октября объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. В Свердловской области на 11 и 12 октября 2018 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



По прогнозам синоптиков, в эти дни в регионе ожидается усиление ветра до 25 м/с.



Ранее на Среднем Урале штормовое предупреждение объявлялось на 8 и 9 октября 2018 года. В ночь на 9 октября из-за сильного ветра без электроснабжения остались около 8 тыс. жителей Свердловской области.

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