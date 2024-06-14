В Свердловской области на 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с 15 июня ...07.06.2024 В Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 7 июня объявили штормовое предупреждение ...29.08.2023 В Свердловской области на 30 августа объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. На Среднем Урале 30 августа ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с. Штормовое ...06.07.2023 В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом ...19.06.2023 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 20 июня
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области на 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Информация о ...