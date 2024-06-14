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В Свердловской области на 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области на 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«25 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили свердловчан о грозах и похолодании до 14 градусов в дневные часы.
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