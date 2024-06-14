В Свердловской области на 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

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В Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

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В Свердловской области на 30 августа объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. На Среднем Урале 30 августа ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с. Штормовое ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом ...

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 20 июня

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области на 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Информация о ...