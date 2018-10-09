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Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки к концу 2019 — началу 2020 года

УрБК, Москва, 09.10.2018. Банк России ожидает, что сможет вернуться к снижению ключевой ставки к концу 2019 года — началу 2020 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова главы департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексея Заботкина.



«Повышение ставки было вызвано опасением того, что в силу того, что мы имеем в начале следующего года наложение друг на друга и эффекта НДС, и эффекта переноса валютного курса, то инфляционные ожидания в течение следующего года могут вырасти больше, чем предполагается, даже в базовом сценарии. То есть риски смещены в сторону более проинфляционной траектории. Соответственно, 25 базисных пунктов — это, так скажем, весьма умеренное повышение процентной ставки», — заявил Алексей Заботкин на экспертном совете по денежно-кредитной политике в Госдуме.



«И мы очень рассчитываем, как отметила председатель в своей пресс-конференции, что это решение, которое было принято взвешенным образом, позволит нам вернуться к снижению реальной процентной ставки в не самом отдаленном будущем. В текущий момент Центральный банк ожидает, что это произойдет к концу 2019 — началу 2020 года», — сказал он.



Также А. Заботкин пояснил, что диапазон реальной нейтральной ставки при текущей денежно-кредитной политике остается 2-3% при возможной инфляции 5-5,5% на следующий год. При этом, по словам представителя регулятора, ключевая ставка в 7,5% соответствует нейтральной ДКП.



Банк России на заседании 14 сентября принял решение о повышении ключевой ставки с 7,25% до 7,5%.

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