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Банк России разработал карту точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрические данные

8 октябрь 2018 (17:18)

УрБК, Москва, 08.10.2018. Банк России разработал специальную карту точек банковского обслуживания, где все желающие могут сдать биометрические данные, чтобы впоследствии иметь возможность дистанционно получать банковские продукты и сервисы в любой кредитной организации с помощью удаленной идентификации. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Ресурс позволяет узнать адрес и часы работы офисов банков, которые предоставляют такую услугу. В настоящий момент на карте отмечены точки банковского обслуживания в 81 субъекте РФ. Данные будут постоянно обновляться.

Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

Банки постепенно налаживают сбор биометрических данных в структурных подразделениях по мере готовности своей технологической инфраструктуры. До конца этого года данный сервис должны предоставлять не менее 20% подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года — 100%.

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