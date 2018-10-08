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Банк России разработал карту точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрические данные

УрБК, Москва, 08.10.2018. Банк России разработал специальную карту точек банковского обслуживания, где все желающие могут сдать биометрические данные, чтобы впоследствии иметь возможность дистанционно получать банковские продукты и сервисы в любой кредитной организации с помощью удаленной идентификации. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.



Ресурс позволяет узнать адрес и часы работы офисов банков, которые предоставляют такую услугу. В настоящий момент на карте отмечены точки банковского обслуживания в 81 субъекте РФ. Данные будут постоянно обновляться.



Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.



Банки постепенно налаживают сбор биометрических данных в структурных подразделениях по мере готовности своей технологической инфраструктуры. До конца этого года данный сервис должны предоставлять не менее 20% подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года — 100%.

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