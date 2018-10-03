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В УГМК отказались признавать ответственность за загрязнение в заповеднике «Денежкин камень»
3 октябрь 2018 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В УГМК отказались признавать свою ответственность за загрязнение рек, которые протекают в районе заповедника «Денежкин камень».
Руководство заповедника еще в 2017 году обвинило АО «Святогор» в сбросе отходов производства в водные артерии, которые протекают через природоохранную территорию. В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений УГМК в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»
В среду, 3 октября 2018 года, директор по горному производству УГМК Григорий Рудой и специалист РосНИИВХ Александр Попов озвучили свою версию об источниках загрязнений.
По словам Г. Рудого, одним из них стали бокситовые отвалы возле поселка Полуночного. Об этом, как утверждает представитель УГМК, свидетельствует наличие следов алюминия в реке.
«Там (возле Полуночного — прим. ред.) не была проведена рекультивация земли. Это грехи тех, кто ими занимался», — сказал директор по горному производству УГМК.
Загрязнение водных артерий отходами от добычи меди Григорий Рудой объяснил тем, что в указанных районах находятся месторождения, к которым УГМК не причастна. Кроме того, представитель УГМК указал на то, что в перечисленных районах с 1954 году за бюджетные средства проводится геологоразведка месторождений. К этим мероприятиям, по словам Г. Рудого, холдинг также не имеет никакого отношения.
Еще одной причиной загрязнения вод директор по горному производству УГМК назвал природные процессы. Как утверждает представитель компании, под воздействием солнца, ветра и паводка вода окисляется и вымывает горные породы.
Специалист РосНИИВХ Александр Попов, привлеченный к исследованию загрязнений по заказу УГМК, не стал снимать с холдинга полной ответственности за экологическое бедствие. Вместе с тем он указал, что месторождения компания не являются главным источником выброса отходов в реки. По его словам, загрязнение произошло из-за нарушений, допущенных при проектировании другими разработчиками месторождений.
Руководство заповедника еще в 2017 году обвинило АО «Святогор» в сбросе отходов производства в водные артерии, которые протекают через природоохранную территорию. В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений УГМК в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»
В среду, 3 октября 2018 года, директор по горному производству УГМК Григорий Рудой и специалист РосНИИВХ Александр Попов озвучили свою версию об источниках загрязнений.
По словам Г. Рудого, одним из них стали бокситовые отвалы возле поселка Полуночного. Об этом, как утверждает представитель УГМК, свидетельствует наличие следов алюминия в реке.
«Там (возле Полуночного — прим. ред.) не была проведена рекультивация земли. Это грехи тех, кто ими занимался», — сказал директор по горному производству УГМК.
Загрязнение водных артерий отходами от добычи меди Григорий Рудой объяснил тем, что в указанных районах находятся месторождения, к которым УГМК не причастна. Кроме того, представитель УГМК указал на то, что в перечисленных районах с 1954 году за бюджетные средства проводится геологоразведка месторождений. К этим мероприятиям, по словам Г. Рудого, холдинг также не имеет никакого отношения.
Еще одной причиной загрязнения вод директор по горному производству УГМК назвал природные процессы. Как утверждает представитель компании, под воздействием солнца, ветра и паводка вода окисляется и вымывает горные породы.
Специалист РосНИИВХ Александр Попов, привлеченный к исследованию загрязнений по заказу УГМК, не стал снимать с холдинга полной ответственности за экологическое бедствие. Вместе с тем он указал, что месторождения компания не являются главным источником выброса отходов в реки. По его словам, загрязнение произошло из-за нарушений, допущенных при проектировании другими разработчиками месторождений.
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