Медная угроза заповеднику

Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook

Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook

Существование свердловского заповедника «Денежкин камень» второй год находится под угрозой из-за деятельности ОАО «Святогор», которое входит в холдинг УГМК. Комбинат ранее уличали в загрязнении водных артерий, которые проходят через территорию заповедника. Однако ни вмешательство прокуратуры, ни личные переговоры руководства «Денежкина камня» и представителей УГМК не повлияли на улучшение ситуации. Сброс загрязняющих веществ, по словам специалистов заповедника, продолжается, и ухудшение качества водоемов к настоящему времени заметно невооруженным глазом.Всерьез экологической проблемой в зоне расположения ОАО «Святогор» надзорные органы занялись к концу прошлого года. В декабре 2017 года в прокуратуре состоялось совещание в связи с загрязнением рек Ивдельского городского округа. На заседании собрались представители департамента Росприроднадзора по УрФО, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, территориальных органов Росрыболовства, Росводресурсов, глава Ивдельского городского округа, а также директор ОАО «Святогор».К тому времени предприятие уже было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение». Как выяснилось, структуры УГМК в сентябре 2017 года сбрасывали сточные воды в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. Содержание загрязняющих веществ в стоках многократно превышало предельно допустимые концентрации.По итогам декабрьского совещания с участием заинтересованных ведомств от руководства предприятия потребовали прекратить сброс загрязненных вод с территорий Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений. Затем ОАО «Святогор» должно было утвердить план по очистке своих отходов, а также привести в порядок загрязненные участки.Через несколько дней экологическое благосостояние рек в зоне притяжения предприятия УГМК взял на контроль заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.Если посмотреть на карту бассейна рек и водоемов в районе месторождений, которыми занимаются ОАО «Святогор», то можно увидеть, что в двух карьерах медноколчеданных руд берут свое начало реки Тамшёр, Ольховка, Банная и Чёрная. Последние две связаны с реками Тальтия, Шегультан и другими, которые протекают через заповедник «Денежкин камень», территория которого находится на пересечении целого ряда экосистем.Естественно, загрязнение рек с рудников ОАО «Святогор» в таком случае угрожает экологической безопасности заповедника, территория которого охраняется государством.Однако вмешательство органов надзора так и не повлияло на ситуацию. В конце мая 2018 года тревогу забили сотрудники природоохранной территории. По их словам, подконтрольное УГМК предприятие, несмотря на штрафы и предупреждения, продолжало загрязнять реки в Ивдельском районе. Это подтвердили результаты новой проверки, проведенной надзорными ведомствами.На фоне очередного заявления об экологической угрозе холдинг, по всей видимости, попытался погасить конфликт. Представители УГМК провели встречу с директором заповедника Анной Квашниной. Ее заверили, что в ОАО «Святогор» не в меньшей степени заинтересованы в сохранении экологической безопасности на территории Ивдельского района.«Об эффективности принятых мер можно будет судить только по наличию или отсутствию в реках превышения предельно допустимых концентраций веществ, плохо влияющих на жизнедеятельность реки. Надеюсь, что мониторинг будет производиться постоянно в целях контроля качества воды в реках», — прокомментировала встречу А. Квашнина.Через три месяца после той встречи специалисты заповедника вынуждены были опубликовать на своей странице в Facebook открытое обращение, поскольку ситуация с загрязнением так и не изменилась. Протекающие в районе природоохранной территории воды приобрели зеленый оттенок. В реках, как видно из фотоотчета, наблюдаются посторонние примеси.«У карьера берут начало реки Тамшёр, Ольховка, Банная и Чёрная. Их pH 4,5-4,8. И зимой, и летом. Одним цветом. Их «здоровьем» сейчас занят ФГБУ РосНИИВХ, их и спрашивайте о качестве воды. Только они вам ничего не скажут, потому что работают по договору с УГМК», — говорится в обращении.Сотрудники «Денежкиного камня взяли пробы воды для проведения исследований ее химического состава, и вряд ли можно ожидать, что результаты анализа будут отличаться от предыдущих.Вместе с тем со стороны ОАО «Святогор» так и не появилось информации, что было сделано для улучшения экологической ситуации за 8 месяцев, прошедших с заседания по экологической обстановке в Ивдельском районе.