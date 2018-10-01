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Участок автодороги Макушино — Частоозерье — Бердюжье — Ишим перешел в федеральную собственность

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. В оперативное управление ФКУ «Уралуправтодор» передан участок автодороги Макушино — Частоозерье — Бердюжье — Ишим (обход Казахстана). С 25 сентября 2018 года трасса протяженностью 82,809 км в границах Курганской области приобрела статус федеральной. До этого времени дорога считалась региональной. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Приобретенный федеральный статус улучшит техническое состояние автодороги, повысит безопасность дорожного движения, а также поможет разгрузить федеральные дороги, прилегающие к Екатеринбургу и Тюмени.



Необходимость передачи региональной трассы в собственность ФКУ «Уралуправтодор» обусловлена тем, что дорога выполняет федеральные функции, обеспечивая транзитный проезд с запада на восток Российской Федерации. Водители выбирают эту автодорогу, так как проезд по ней существенно экономит время в пути, минуя таможенный контроль в Республике Казахстан.



Автодорога Макушино — Частоозерье — Бердюжье — Ишим, согласно утвержденному правительством РФ плану перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения до 2031 года, входит в состав Южного широтного коридора. В ближайшее время в федеральную собственность также будет передан участок автодороги Макушино — Частоозерье — Бердюжье — Ишим в границах Тюменской области протяженностью 104,055 км (от Бердюжья до Ишима). Это позволит соединить в единый транспортный узел федеральные автомобильные дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

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