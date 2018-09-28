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Прокуратура выявила более 800 нарушений при проверке дорог в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.09.208. В Свердловской области прокуратура выявила 837 нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.



Так, Сысертская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жителей пос. Верхняя Сысерть, в ходе которой выявила, что автодороги по пер. Озерный и участок по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Октябрьской не поставлены на учет администрацией Сысертского городского округа, в связи с чем дорожное полотно имеет дефекты.



Кроме того, прокуратура Пригородного района по обращениям жителей улиц Кирова, Шадрина, 1 — Советская и Ударная пос. Черноисточинск провела проверку на предмет надлежащего содержания улично-дорожной сети данного поселка, в ходе которой установлены факты несоблюдения ГОСТ «Автомобильные дороги», выразившиеся в просадках дорожного полотна и колейности.



В общей сложности для устранения всех нарушений органы прокуратуры внесли 146 представлений, направили 198 исковых заявлений в суды общей юрисдикции о возложении на балансодержателей автомобильных дорог обязанности обеспечить их надлежащее эксплуатационное состояние.



В сентябре текущего года начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Никита Шулепов с сотрудниками аппарата региональной прокуратуры, а также с министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым обследовали данные объекты транспортной инфраструктуры. Дороги находятся в надлежащем эксплуатационном состоянии.

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