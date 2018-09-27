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Уралтрансбанк нарушает нормативы ЦБ 18 месяцев подряд

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. По итогам августа Уралтрансбанк продолжает нарушать нормативы ЦБ РФ. Нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 — 22 дня, Н7 — 3 дня, Н10.1 — 6 дней. Нарушения продолжаются 18 месяцев подряд. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка.



Норматив достаточности капитала Н1 при норме более 8% в настоящее время составляет 1,31%.



Капитал банка — 99,4 млн руб, что ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб.

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