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Уралтрансбанк нарушает нормативы ЦБ 18 месяцев подряд
27 сентябрь 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. По итогам августа Уралтрансбанк продолжает нарушать нормативы ЦБ РФ. Нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 — 22 дня, Н7 — 3 дня, Н10.1 — 6 дней. Нарушения продолжаются 18 месяцев подряд. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка.
Норматив достаточности капитала Н1 при норме более 8% в настоящее время составляет 1,31%.
Капитал банка — 99,4 млн руб, что ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб.
Норматив достаточности капитала Н1 при норме более 8% в настоящее время составляет 1,31%.
Капитал банка — 99,4 млн руб, что ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб.
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