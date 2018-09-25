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Банк России не видит потенциала снижения ставок по потребительским кредитам у банков в РФ

УрБК, Москва, 25.09.2018. Потенциал снижения ставок по потребительским кредитам в РФ в настоящее время снизился, считает глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Об этом пишет «Прайм».



В настоящее время многие российские банки повышают ставки по кредитам. В частности, глава Сбербанка Герман Греф в середине сентября сообщил, что Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке. В то же время он отметил, что тренд на повышение ставок имеет временный, а не долгосрочный характер.



«Я соглашусь, что сейчас потенциал снижения ставок по потребительским кредитам ниже уже. Мы даже и до последних тенденций августовских видели, что ставки перестали снижаться», — сказала Данилова, выступая на ежегодной конференции Fitch.



Она также отметила, что ЦБ в настоящее время видит улучшение качества кредитов нефинансовым компаниям: «Без учета банков на санации с начала 2017 года по 1 августа у нас число кредитов четвертой-пятой категории, то есть «плохих кредитов», снизилось с 8,9% до 8%».

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